Nova Unidade da Polícia Científica em Ponta Grossa Reforça Perícias nos Campos Gerais

A Polícia Científica do Paraná inaugurou uma nova Unidade de Execução Técnico-Científica em Ponta Grossa, com um investimento de R$ 15,4 milhões. O objetivo é melhorar a capacidade de produção de provas periciais e o atendimento em 14 municípios da região dos Campos Gerais.

Investimento Estratégico

O investimento significativo busca aprimorar a infraestrutura existente para a realização de perícias, garantindo maior agilidade e precisão nos resultados. Essa melhoria é essencial para fortalecer a segurança pública e o sistema de justiça na região.

Impacto Regional

A nova unidade beneficiará diretamente 14 municípios dos Campos Gerais, proporcionando um atendimento mais eficiente e ampliado. Essa expansão é vista como um passo importante para a descentralização dos serviços periciais, anteriormente concentrados em grandes centros.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br