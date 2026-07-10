BPRv apreende quase 20 kg de maconha em Cambé

Um homem foi preso por tráfico de drogas na tarde desta sexta-feira (10), após policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) encontrarem quase 20 quilos de maconha dentro da bagagem dele durante uma abordagem em Cambé, no Norte do Paraná.

Segundo a Polícia Militar, a equipe da 2ª Companhia do BPRv realizava patrulhamento pela PR-986 quando percebeu um ônibus da linha Cuiabá (MT) – Londrina (PR) com características que levantaram suspeitas de transporte de entorpecentes.

Abordagem ocorreu na BR-369, em Cambé

Após a ordem de parada, o veículo foi abordado já na BR-369, em Cambé. Durante a fiscalização no compartimento de bagagens, os policiais localizaram uma mala considerada suspeita.

Depois de identificar o proprietário, a equipe abriu a bagagem e encontrou quase 20 quilos de tabletes de maconha escondidos em seu interior.

Suspeito disse que receberia R$ 3 mil pelo transporte

De acordo com a Polícia Militar, o passageiro, morador de Cuiabá (MT), afirmou que havia sido contratado para transportar a droga até Londrina, onde faria a entrega da carga.

Ainda conforme o relato do suspeito aos policiais, ele receberia R$ 3 mil pelo serviço.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com a droga apreendida, para a Delegacia da Polícia Civil de Cambé, onde o caso será investigado.

Fiscalizações têm intensificado combate ao tráfico nas rodovias

As rodovias que cruzam a região Norte do Paraná frequentemente são utilizadas como rotas para o transporte de drogas entre diferentes estados. Por isso, operações de fiscalização realizadas pelo BPRv têm como foco identificar veículos e passageiros suspeitos, reforçando o combate ao tráfico e outros crimes nas estradas estaduais e federais da região.

A Polícia Civil dará continuidade às investigações para identificar a origem da droga e possíveis envolvidos no esquema criminoso.