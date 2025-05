Tropicadelia Festival 2025 tem coquetel de lançamento em Londrina e anuncia novidades para nova edição

O Tropicadelia Festival 2025, considerado um dos maiores festivais de música do Paraná, teve seu coquetel de lançamento realizado no último sábado, dia 10, em Londrina. O evento marcou o início da divulgação oficial da nova edição do festival, que vem ganhando notoriedade nacional entre os grandes eventos musicais do Brasil.

Henrique Okamura, um dos organizadores do Tropicadelia, destacou em entrevista que o festival surgiu a partir de uma ideia entre amigos e, ao longo dos anos, conquistou grande proporção. “Nos surpreendemos com o tamanho que ele tomou. Hoje, podemos dizer que Londrina está entrando no mapa dos festivais brasileiros”, afirmou.

A proposta do Tropicadelia é promover diversidade musical e cultural, reunindo diferentes tribos, faixas etárias e estilos musicais. Segundo Henrique, o line-up de 2025 trará shows inéditos e colaborações exclusivas, como os encontros entre Mano Brown, Rincón Sapiência, Rael, Don Ruan e Davi. “Buscamos sempre trazer não apenas quantidade, mas qualidade nas atrações”, completou.

O festival também investe em experiências que vão além da música. Ativações de marcas, experiências radicais, área gastronômica diversificada e espaços de convivência fazem parte da estrutura que será montada para receber o público. A proposta é proporcionar um evento eclético e inclusivo, que atenda a diferentes perfis de público.

A venda de ingressos terá início no dia 14 de maio. De acordo com os organizadores, mais de 61 mil pessoas estão cadastradas nos grupos de interesse, mas serão disponibilizados apenas 35 mil ingressos. A expectativa é de que os ingressos se esgotem rapidamente, como ocorreu nas últimas duas edições, que venderam todos os lotes com mais de 40 dias de antecedência.

O Tropicadelia Festival 2025 acontecerá em Londrina e promete consolidar-se ainda mais como um dos principais eventos culturais e musicais do sul do Brasil.

🔊 CONFIRA O LINE-UP COMPLETO (ordem A/Z):

Ashibah b2b Viot | Baco Exu do Blues | Barja | Bk’ | Blazy | Budah, Duquesa e Mc Luanna | Chapeleiro vs Camacho | CPM 22 | Fatsync b2b Juicce | Filipe Ret convida Djonga e Delacruz | Froid | Hariel, Don Juan e Davi | Kolombo | Major RD convida Xamã | Maneva | Mano Brown convida Rael e Rincon Sapiência | Oliver Huntemann | Orochi | Ragie Ban | Veigh | Victor Lou b2b Gbr | Vini Vici

