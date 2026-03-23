Saúde Alerta para Cuidados com Leptospirose Durante Chuvas de Outono

Com a previsão de chuvas acima da média neste outono, as autoridades de saúde reforçam a necessidade de cuidados para prevenir a leptospirose, uma doença bacteriana transmitida pelo contato com água ou lama contaminada.

Entendendo a Leptospirose

A leptospirose é uma infecção causada pelo contato com urina de animais infectados, principalmente ratos. Os sintomas incluem febre, dores musculares e, em casos graves, complicações renais e hepáticas.

Áreas de Risco Urbano

Em áreas urbanas, o risco de contrair leptospirose aumenta em locais com histórico de enchentes, acúmulo de lixo ou sistemas de drenagem inadequados, que facilitam a contaminação.

Prevenção e Cuidados

Para prevenir a doença, evite o contato com água de enchentes e lama. Em caso de exposição, procure imediatamente assistência médica. Manter o ambiente limpo e livre de lixo também é crucial para evitar a presença de roedores.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br