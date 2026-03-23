Investigação Policial em Praia Grande Após Morte de Crianças

Na cidade de Praia Grande, localizada no litoral sul de São Paulo, a polícia está investigando a morte de dois meninos, primos de 4 e 6 anos, cujos corpos foram encontrados na madrugada de segunda-feira (23). O desaparecimento das crianças foi reportado no domingo (22).

Descoberta e Investigação

Os garotos foram localizados por moradores da região do Bairro Antártica, que prontamente informaram as autoridades locais. As crianças estavam dentro de um carro estacionado em um terreno e apresentavam sinais de violência. A polícia agora trabalha para elucidar o caso.

Contexto e Dados Relacionados

Casos de desaparecimento são questões preocupantes no Brasil. De acordo com dados de 2025, o país registrou aproximadamente 84,7 mil desaparecimentos, o que representa uma média de 232 casos por dia. O caso de Praia Grande se soma a essas estatísticas alarmantes.

Atuação das Autoridades

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a perícia foi acionada para conduzir investigações detalhadas sobre o ocorrido, com o objetivo de identificar os responsáveis e elucidar as circunstâncias das mortes.