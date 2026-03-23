Receita Estadual Inicia Portal Confia Paraná para Facilitar Acesso a Informações Fiscais

A Receita Estadual do Paraná lançou o portal Confia Paraná, uma plataforma digital que visa estreitar o relacionamento com os contribuintes ao oferecer acesso facilitado a informações fiscais. Este novo recurso é projetado para ajudar empresas a monitorarem suas obrigações fiscais e identificarem possíveis pendências de forma eficiente.

Benefícios do Portal Confia Paraná

O portal Confia Paraná é uma ferramenta essencial para empresas que buscam manter suas obrigações fiscais em dia. A plataforma permite que os usuários consultem a classificação fiscal das empresas, proporcionando um meio transparente de avaliação e acompanhamento das obrigações tributárias.

Consulta Pública e Transparência

Além de auxiliar as empresas, o portal oferece uma funcionalidade de consulta pública. Esta característica garante que qualquer cidadão possa verificar a classificação fiscal de empresas, promovendo maior transparência e incentivando boas práticas fiscais.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br