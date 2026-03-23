Polícia Militar do Paraná Detém Homem Armado Perto de Evento em Maringá

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) efetuou a prisão de um homem por porte ilegal de arma de fogo nas proximidades de um evento em Maringá. A ação ocorreu na madrugada do último domingo (22), por volta da 1h30, e foi conduzida por uma equipe do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM).

Ação Policial

A operação teve início após a segurança privada do evento acionar a PM, informando que um indivíduo armado havia pulado o muro para acessar o local. Em resposta, os policiais se deslocaram rapidamente até o endereço informado e conseguiram localizar e abordar o suspeito.

Detalhes da Prisão

Durante a revista pessoal, foi encontrado com o homem, de 19 anos, um revólver calibre .32, que estava municiado com cinco munições intactas e uma deflagrada. Além disso, ele portava um coldre velado para acondicionamento da arma.

Procedimentos Legais

Após a abordagem e constatação do porte ilegal, o suspeito recebeu voz de prisão. Ele foi encaminhado, junto com a arma e os objetos apreendidos, à 9ª Subdivisão Policial para os procedimentos de polícia judiciária.