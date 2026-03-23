Hospital da Criança de Maringá se Destaca com 56 Mil Atendimentos

O Hospital da Criança de Maringá alcançou a marca de 56 mil atendimentos, tornando-se um ponto de referência em doenças raras no Brasil. Com uma infraestrutura de 24,2 mil metros quadrados, o hospital se consolidou como um dos maiores complexos hospitalares para crianças e adolescentes no país.

Investimentos e Infraestrutura

O hospital recebeu um investimento total de R$ 181,8 milhões. Essa quantia foi crucial para equipar a unidade com tecnologia de ponta e para garantir a eficiência nos atendimentos. A estrutura ampla e moderna contribui para que o hospital seja uma referência nacional no cuidado infantil especializado.

Referência Regional

Localizado no Norte do Paraná, o Hospital da Criança de Maringá tem desempenhado um papel fundamental no atendimento de doenças raras. A instituição atende não apenas a população local, mas também pacientes de outras regiões, consolidando o Norte e o Noroeste do Paraná como importantes centros de saúde infantil.