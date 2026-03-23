Prefeitura de Londrina Lança Licitações para Medicamentos e Fórmulas Pediátricas

A Prefeitura de Londrina anunciou a abertura de seis processos de licitação com o objetivo de adquirir insumos essenciais para melhorar os serviços de saúde e alimentação escolar no município. O edital mais abrangente prevê o registro de preços para a compra de fórmulas infantis convencionais, utilizadas tanto nos berçários da educação municipal quanto nas unidades de saúde, além de fórmulas especiais para crianças com restrições alimentares e pessoas diabéticas.

Detalhes dos Editais

Os editais estabelecidos pela administração municipal exigem conformidade com regras específicas para assegurar a qualidade dos produtos e o atendimento adequado aos cidadãos. No caso das fórmulas pediátricas, além da documentação necessária, são realizadas análises de amostras pelos técnicos das Secretarias Municipais de Educação e Saúde. As propostas para este edital podem ser enviadas até a próxima segunda-feira, com um valor máximo de R$4,8 milhões.

Concorrência para Medicamentos

Outro edital de destaque é voltado para o fornecimento de medicamentos listados na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME), com um teto de R$1,5 milhão. Esta relação inclui 299 medicamentos para suprir as principais necessidades de saúde da população. A abertura das propostas acontecerá nesta sexta-feira, e ambos os editais favorecem microempresas e empresas de pequeno porte.

Transparência e Incentivo à Economia Local

Todas as especificações e prazos das licitações estão disponíveis no Portal de Licitações do município. Outros editais abertos incluem fornecimentos diversos, como materiais básicos e produtos odontológicos. Além disso, há licitações para serviços de chaveiro e lanches, com lotes destinados a fornecedores locais, promovendo a economia de Londrina.

Compromisso com a Transparência

O secretário municipal de Gestão Pública, Sergio Willian Becher, reforça o compromisso com a transparência e a disciplina na alocação dos recursos públicos, destacando a importância da publicidade nos processos licitatórios para ampliar a participação de empresas locais e regionais.