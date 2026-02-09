segunda-feira, fevereiro 9, 2026

Piloto Preso em Congonhas é Acusado de Liderar Rede de Exploração Infantil

Destaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Polícia Civil-SP

Um piloto foi detido no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, sob a acusação de liderar uma rede de exploração sexual de menores. A prisão ocorreu na segunda-feira (9) durante uma operação policial coordenada após uma investigação de três meses.

Detalhes da Investigação

A investigação revelou que o piloto utilizava motéis para abusar das vítimas, algumas das quais ele conhecia desde os oito anos de idade. A delegada Ivalda Aleixo afirmou que ele usava documentos falsos de pessoas adultas para acessar os estabelecimentos.

Duas mulheres também foram presas durante a operação, nomeada 'Apertem os Cintos'. Uma das mulheres, avó de três das vítimas, teria 'vendido' suas netas. A outra, mãe de uma das crianças, colaborava com o piloto e enviava fotos e vídeos da menina para ele.

Modus Operandi do Suspeito

O piloto fazia contato direto com responsáveis pelas crianças, oferecendo quantias que variavam entre R$ 30 e R$ 100, além de outros benefícios como pagamento de aluguel e compra de aparelhos eletrônicos. Até o momento, dez vítimas foram identificadas, mas a polícia acredita que existam dezenas de outras ainda não identificadas.

Prisão e Repercussão

A prisão do suspeito ocorreu dentro de um avião, uma estratégia da polícia para contornar a dificuldade de localizá-lo devido à sua rotina de trabalho. O homem, que é casado com uma psicóloga, foi surpreendido com as acusações. Sua esposa, que desconhecia as ações do marido, ficou abalada ao saber dos crimes.

As investigações continuam em andamento, com a polícia buscando identificar e entrar em contato com outras possíveis vítimas.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

