segunda-feira, fevereiro 9, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
nuvens quebradas
27.4 ° C
27.4 °
27.4 °
61 %
2.1kmh
75 %
seg
31 °
ter
29 °
qua
29 °
qui
28 °
sex
27 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Incubadora do Tecpar fortalece presença internacional de empresas paranaenses

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Empresa Pumatronix incubada do TECPAR, na foto Sylvio Calixto, um dos fundadores da PumatronixFot...

Empresas apoiadas pela Incubadora Tecnológica do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), conhecida como Intec, estão expandindo suas operações para o mercado internacional. Esta iniciativa destaca o papel do Tecpar como um catalisador de inovação e internacionalização de negócios no Paraná.

Crescimento Internacional

As empresas incubadas pela Intec têm mostrado um crescimento significativo, exportando produtos e soluções para diversos países. Este movimento não apenas fortalece a economia local, mas também posiciona o Paraná como um importante polo de inovação tecnológica no cenário global.

O Papel do Tecpar na Inovação

O Tecpar, através de sua incubadora, tem desempenhado um papel crucial no suporte a novas empresas, oferecendo infraestrutura, recursos e conhecimento técnico. Esta abordagem tem sido fundamental para o sucesso das startups incubadas, permitindo-lhes competir em mercados internacionais.

Resultados Positivos

Os resultados alcançados pelas empresas apoiadas pela Intec são evidentes, com várias delas já estabelecidas em diferentes países. Este sucesso reforça a missão do Tecpar de promover o desenvolvimento tecnológico e econômico no estado do Paraná.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

6
spot_img
Artigo anterior
Sanepar Apresenta Soluções Sustentáveis no Show Rural
Próximo artigo
Piloto Preso em Congonhas é Acusado de Liderar Rede de Exploração Infantil
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress