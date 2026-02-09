Empresas apoiadas pela Incubadora Tecnológica do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), conhecida como Intec, estão expandindo suas operações para o mercado internacional. Esta iniciativa destaca o papel do Tecpar como um catalisador de inovação e internacionalização de negócios no Paraná.

Crescimento Internacional

As empresas incubadas pela Intec têm mostrado um crescimento significativo, exportando produtos e soluções para diversos países. Este movimento não apenas fortalece a economia local, mas também posiciona o Paraná como um importante polo de inovação tecnológica no cenário global.

O Papel do Tecpar na Inovação

O Tecpar, através de sua incubadora, tem desempenhado um papel crucial no suporte a novas empresas, oferecendo infraestrutura, recursos e conhecimento técnico. Esta abordagem tem sido fundamental para o sucesso das startups incubadas, permitindo-lhes competir em mercados internacionais.

Resultados Positivos

Os resultados alcançados pelas empresas apoiadas pela Intec são evidentes, com várias delas já estabelecidas em diferentes países. Este sucesso reforça a missão do Tecpar de promover o desenvolvimento tecnológico e econômico no estado do Paraná.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br