Durante o Show Rural, a Sanepar, em parceria com o IDR-PR, destacou iniciativas sustentáveis voltadas para o setor do agronegócio. A exposição ocorreu na Praça das Águas e apresentou soluções inovadoras para a agricultura.

Iniciativas de Fertilizantes Orgânicos

Uma das principais ações exibidas foi o incentivo ao uso de fertilizantes orgânicos, como o lodo, que se mostra uma alternativa eficaz e sustentável para a agricultura. Essa prática busca melhorar a qualidade do solo e promover uma produção agrícola mais responsável.

Programas Estaduais de Sustentabilidade

Além dos fertilizantes, a Sanepar apresentou os principais programas estaduais que visam o manejo e a conservação do solo e da água. A proteção de nascentes e o uso de energia renovável também foram focos das apresentações, demonstrando o compromisso com práticas sustentáveis.

Benefícios para o Agronegócio

Essas iniciativas não só promovem a sustentabilidade como também oferecem benefícios econômicos para os agricultores, ao reduzir custos e aumentar a eficiência das práticas agrícolas.

