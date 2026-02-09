O Super Bowl, evento apoteótico do futebol americano, transcendeu o esporte ao se tornar uma celebração multicultural pró-imigrantes na noite de domingo (8), em Santa Clara, Califórnia. A final entre Seattle Seahawks e New England Patriots destacou-se mais pelo teor político do que pela competição em campo.

Espetáculo Musical e Mensagem Política

A escolha do artista porto-riquenho Bad Bunny para o show do intervalo gerou controvérsias, especialmente entre os apoiadores do então presidente Donald Trump, que se opôs publicamente à participação do cantor. Bunny, em sua apresentação, exaltou o orgulho latino-americano e expressou apoio aos imigrantes nos Estados Unidos, sem mencionar diretamente o presidente ou o ICE.

Artistas e Participações Especiais

O evento contou também com a participação da banda Green Day, conhecida por suas críticas ao governo Trump. Sem mencionar o nome do presidente, o grupo transmitiu sua mensagem através de sucessos como 'American Idiot'. Lady Gaga e Ricky Martin também se juntaram à apresentação, trazendo elementos da cultura latina ao palco.

Reações e Impacto

A apresentação de Bad Bunny provocou uma resposta imediata de Trump, que criticou duramente o show do intervalo em sua rede social. Apesar das críticas, o evento foi um marco de resistência cultural e política, com dançarinos exibindo bandeiras de países latino-americanos e encerrando o show com a mensagem 'Juntos somos a América'.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br