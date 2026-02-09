segunda-feira, fevereiro 9, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
nuvens quebradas
27.4 ° C
27.4 °
27.4 °
61 %
2.1kmh
75 %
seg
31 °
ter
29 °
qua
29 °
qui
28 °
sex
27 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Super Bowl Celebra Multiculturalismo e Apoio aos Imigrantes

Destaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Carlos Barria

O Super Bowl, evento apoteótico do futebol americano, transcendeu o esporte ao se tornar uma celebração multicultural pró-imigrantes na noite de domingo (8), em Santa Clara, Califórnia. A final entre Seattle Seahawks e New England Patriots destacou-se mais pelo teor político do que pela competição em campo.

Espetáculo Musical e Mensagem Política

A escolha do artista porto-riquenho Bad Bunny para o show do intervalo gerou controvérsias, especialmente entre os apoiadores do então presidente Donald Trump, que se opôs publicamente à participação do cantor. Bunny, em sua apresentação, exaltou o orgulho latino-americano e expressou apoio aos imigrantes nos Estados Unidos, sem mencionar diretamente o presidente ou o ICE.

Artistas e Participações Especiais

O evento contou também com a participação da banda Green Day, conhecida por suas críticas ao governo Trump. Sem mencionar o nome do presidente, o grupo transmitiu sua mensagem através de sucessos como 'American Idiot'. Lady Gaga e Ricky Martin também se juntaram à apresentação, trazendo elementos da cultura latina ao palco.

Reações e Impacto

A apresentação de Bad Bunny provocou uma resposta imediata de Trump, que criticou duramente o show do intervalo em sua rede social. Apesar das críticas, o evento foi um marco de resistência cultural e política, com dançarinos exibindo bandeiras de países latino-americanos e encerrando o show com a mensagem 'Juntos somos a América'.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

6
spot_img
Artigo anterior
Governador Anuncia Construção de Trincheira na BR-277 em Cascavel
Próximo artigo
Sanepar Apresenta Soluções Sustentáveis no Show Rural
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress