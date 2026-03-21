Mutirão da Saúde Realiza 230 Mil Procedimentos para Mulheres em Todo o País

Um mutirão nacional envolvendo cerca de mil hospitais e centros de saúde, tanto públicos quanto privados, realizou mais de 230 mil procedimentos médicos no último fim de semana. A ação, voltada principalmente para o público feminino, faz parte do programa 'Agora Tem Especialistas', criado para diminuir as filas de espera no Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamentos de média e alta complexidade.

Prioridade para a Saúde Feminina

O mutirão, realizado no contexto do mês da mulher, incluiu exames, consultas especializadas e cirurgias eletivas. Dentre os procedimentos oferecidos, destacam-se tomografias, ressonâncias magnéticas, ultrassonografias, exames oftalmológicos e auditivos. Cirurgias ginecológicas e gerais, como histerectomias e tratamentos de catarata, também foram realizadas.

Participação do Hospital Universitário de Brasília

O Hospital Universitário de Brasília, parte da rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), foi um dos participantes do mutirão, com previsão de realizar 800 atendimentos ao longo do fim de semana. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visitou a unidade e destacou a importância do evento para a saúde da mulher.

Impacto e Resultados

Segundo o Ministério da Saúde, a realização de mutirões periódicos tem sido eficaz na redução das filas do SUS, que cresceram durante a pandemia devido à suspensão temporária de cirurgias eletivas e exames. Em 2025, o SUS registrou um recorde de 14,7 milhões de cirurgias eletivas, um aumento de 40% em relação a 2022.

Implante de Contraceptivos e Outros Benefícios

O mutirão também proporcionou o implante de 3,8 mil unidades do Implanon, um método contraceptivo subdérmico. Este procedimento, que pode custar até R$ 3 mil na rede privada, foi oferecido gratuitamente pelo SUS. Além disso, pacientes como Roseane Cunha, que aguardava tratamento auditivo há quatro anos, receberam atendimento e equipamentos necessários.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br