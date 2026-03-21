Ação de Segurança Pública no Mês da Mulher Promove Código de Ajuda

Durante o Mês da Mulher, uma iniciativa de segurança pública foi realizada no Shopping Estação com o objetivo de divulgar informações essenciais sobre proteção e direitos das mulheres. A ação também abordou os canais de denúncia disponíveis para vítimas de violência.

Código Internacional de Pedido de Ajuda

Um dos principais focos da atividade foi a promoção do Código Internacional de Pedido de Ajuda. Este sinal silencioso foi desenvolvido para que mulheres em situação de risco possam comunicar sua necessidade de ajuda de forma discreta e segura.

Importância da Divulgação

A disseminação de informações sobre o Código de Ajuda é crucial para aumentar a conscientização e garantir que mais pessoas saibam como reconhecer e responder a sinais de socorro. Essa iniciativa visa empoderar as mulheres e fortalecer a rede de apoio existente.