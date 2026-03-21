Internacional Derrota Atlético-MG e Sobe na Tabela do Brasileirão Feminino

Na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, o Internacional conquistou uma vitória importante sobre o Atlético-MG, na Arena Gregorão, em Contagem, Minas Gerais. A partida, transmitida ao vivo pela TV Brasil, terminou com o placar de 1 a 0 para as Gurias Coloradas, graças ao gol da zagueira Sorriso no segundo tempo.

Desempenho na Temporada

Com este resultado, a equipe de Porto Alegre alcançou sua segunda vitória na competição, somando agora sete pontos e ocupando a quinta posição na tabela. Este desempenho marca uma recuperação significativa para o time, que busca se estabelecer entre as melhores equipes do campeonato.

Situação do Atlético-MG

Por outro lado, o Atlético-MG, conhecido como As Vingadoras, enfrenta dificuldades na competição. Sem vitórias até o momento, a equipe se aproxima da zona de rebaixamento, ocupando a décima sexta posição com apenas um ponto. A situação exige uma reação rápida para evitar maiores complicações na tabela.

Próximos Desafios

O Internacional busca manter o ritmo positivo em suas próximas partidas, enquanto o Atlético-MG precisa encontrar estratégias para reverter sua situação atual. O desempenho nas próximas rodadas será crucial para ambos os times.