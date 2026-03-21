Forças de Segurança do Paraná Reforçam Proteção à Mulher em Evento no Shopping Estação

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) reforçou suas ações de combate à violência contra a mulher durante um evento de integração das forças de segurança. A iniciativa foi promovida pela Secretaria da Segurança Pública do Paraná (SESP) e ocorreu na tarde deste sábado, 21 de outubro, no Shopping Estação, localizado em Curitiba.

Ações de Proteção e Conscientização

O evento teve como objetivo fortalecer a rede de proteção às mulheres, promovendo atividades que destacam a importância da denúncia e da atuação integrada das forças de segurança. Com a presença de diversas autoridades, a ação busca aumentar a conscientização sobre o tema e promover um ambiente mais seguro para as mulheres no estado.

Importância da Participação Comunitária

A participação da comunidade é essencial para o sucesso das ações de combate à violência. Durante o evento, foram realizadas palestras e distribuídos materiais informativos para orientar a população sobre como identificar e denunciar situações de violência.