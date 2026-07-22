Mega-Sena não tem ganhador; prêmio sobe para R$ 62 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.034 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (21). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 62 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados são: 08 – 28 – 30 – 37 – 39 – 60 22 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 79.843,32 cada 2.287 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.266,03 cada Apostas Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (23), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br