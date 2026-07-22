Orides Fontela: juventude marcada por poesia concisa é celebrada na Flip 2026

A poeta Orides Fontela, homenageada na 24ª Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), já demonstrava talento desde a adolescência em São João da Boa Vista, interior de São Paulo. Seus primeiros poemas, caracterizados pela linguagem concisa e rigorosa, chamaram a atenção de críticos ainda nos anos 1960.

O poema ‘Elegia’, publicado em 1965 no jornal O Município, foi decisivo para que Davi Arrigucci Jr., então estudante de letras e conterrâneo da autora, incentivasse Orides a reunir seus escritos em um livro e buscar novas oportunidades em São Paulo. Desde o início, sua obra atraiu nomes importantes como Antonio Candido e Marilena Chaui.

Filha de um marceneiro e de uma dona de casa, Orides foi alfabetizada pela mãe e sempre manteve uma escrita marcada pela profundidade filosófica e ausência de elementos autobiográficos. Ao longo da carreira, publicou cinco livros: ‘Transposição’ (1969), ‘Helianto’ (1973), ‘Alba’ (1983), ‘Rosácea’ (1986) e ‘Teia’ (1996). Com ‘Alba’, conquistou o Prêmio Jabuti de Poesia.

Recentemente, a editora Hedra reeditou toda a obra de Orides, incluindo manuscritos e materiais inéditos. Durante a Flip, serão lançados um livro ilustrado para jovens, uma coletânea de escritos críticos e entrevistas, além de uma nova edição de sua biografia.

Especialistas destacam que cada livro de Orides foi cuidadosamente estruturado, com poemas que abordam temas como o silêncio e a busca pela essência da palavra. Sua produção, embora reconhecida por críticos e poetas, enfrentou obstáculos devido a questões de gênero e dificuldades financeiras.

A homenagem na Flip visa ampliar o reconhecimento público da autora, que é referência entre poetas e estudiosos da literatura brasileira. A programação inclui lançamentos de livros, debates e saraus, promovendo o legado de Orides Fontela para novas gerações de leitores.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br