Inscrições Abertas para Torneio Federado de Beach Tennis no Paraná

Paraná Geral
Inscrições do Torneio de Beach Tennis da Portos do Paraná 2026 seguem até o dia 23Foto: Claud...

As inscrições para o Torneio de Beach Tennis organizado pela Portos do Paraná em 2026 estão abertas até a próxima segunda-feira. Este evento promete atrair tanto jogadores profissionais quanto amadores, oferecendo a oportunidade de acumular pontos para o ranking oficial da modalidade.

Competição Oficial e Premiada

O torneio é uma competição federada, sancionada pela Federação Paranaense de Tênis, garantindo sua oficialidade e relevância no cenário do esporte. Os participantes terão a chance de competir por prêmios em dinheiro, além de melhorar sua classificação no ranking nacional.

Detalhes do Evento

A competição será realizada entre os dias 27 de fevereiro e 1º de março, prometendo dias intensos de partidas emocionantes. A expectativa é de que o evento reúna uma grande quantidade de atletas e entusiastas do esporte na região.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

