Confronto com a PM é registrado na BR-369 entre Cambé e Rolândia

Redação Portal Cambé
Foto: Natan Gustavo

Um confronto entre um suspeito e equipes da Polícia Militar foi registrado na noite de quarta-feira (18), na BR-369, no trecho entre Cambé e Rolândia, nas proximidades do Posto Paizão.

De acordo com informações repassadas pelo tenente Mariano, do 30º Batalhão da Polícia Militar de Londrina, equipes da ROTAM receberam informações de que um veículo Hyundai HB20 branco, com registro de furto ocorrido anteriormente, estaria transitando pela rodovia.

Durante patrulhamento, os policiais localizaram o automóvel, que apresentava placas adulteradas. Foi dada ordem de abordagem ao condutor, porém ele não obedeceu e iniciou fuga pela rodovia.

Segundo a Polícia Militar, após acompanhamento, a viatura conseguiu emparelhar com o veículo. Nesse momento, o motorista teria apresentado uma arma de fogo em direção às equipes.

Diante da situação, os policiais efetuaram disparos para conter a ameaça. O suspeito foi atingido e morreu no local.

No interior do veículo, foi encontrado apenas o armamento utilizado pelo condutor. Não havia drogas dentro do automóvel.

Ainda conforme a PM, existiam informações preliminares de que o carro furtado poderia ser levado para uma região de fronteira e trocado por entorpecentes. No celular do suspeito, foi identificado um destino marcado por GPS, porém o local exato ainda não foi confirmado oficialmente.

O caso foi encaminhado para investigação das autoridades competentes.

Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br
Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

