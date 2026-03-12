Feirão Conecta Norte em Londrina Oferece Mais de 1.500 Vagas de Emprego

A cidade de Londrina será o palco da mais recente edição do Feirão de Emprego Conecta Norte, marcado para a próxima quarta-feira, 18 de março. Este evento, que se destaca como a maior feira de empregabilidade da região, visa conectar empresas e trabalhadores, oferecendo mais de 1.500 vagas de emprego em 70 empresas distintas.

Detalhes do Evento

O evento ocorrerá no Ginásio de Esportes Moringão e começará às 8h, com distribuição de senhas até às 14h. Esta edição promete ser a maior já realizada, proporcionando uma ampla gama de oportunidades de trabalho para a população local. As vagas abrangem diversas funções e setores, garantindo opções para diferentes perfis profissionais.

Serviços Oferecidos

Além das vagas de emprego, o Conecta Norte oferecerá serviços de elaboração, impressão e cópia de currículos. Haverá estandes de qualificação profissional, onde os participantes poderão se inscrever em cursos, e uma área exclusiva para aprendizagem e estágio, focada em jovens em busca do primeiro emprego.

Iniciativa Regional

Desde sua criação em 2025, o Conecta Norte surgiu como uma parceria inovadora entre os municípios de Londrina, Cambé e Ibiporã. A iniciativa tem como objetivo aumentar as oportunidades de emprego e facilitar o acesso ao mercado formal de trabalho, consolidando-se assim como uma estratégia regional para fortalecer a economia local.

Fonte: https://www.cambe.pr.gov.br