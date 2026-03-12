spot_img
Cursinho Pré-Vestibular da UEL Inicia Atividades para 386 Alunos com Aula Inaugural

Educação
Futuros vestibulandos do Cursinho Especial Pré-Vestibular da UEL (CEPV)

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) inaugurou as atividades do Cursinho Especial Pré-Vestibular (CEPV) com uma aula inaugural realizada no Auditório Cyro Grossi. O evento, que ocorreu na última segunda-feira (9), reuniu 386 alunos selecionados com base em critérios socioeconômicos pelo Sebec, dando início à preparação para o processo seletivo de 2027.

Tema 'Latinidades' Marca Início das Aulas

Com o tema 'Latinidades', a aula inaugural buscou integrar os alunos à comunidade universitária, destacando o orgulho das raízes latino-americanas. Manuela Chagas, uma das instrutoras, enfatizou a importância do pertencimento cultural e da resistência coletiva em seu discurso de boas-vindas.

Equipe e Estrutura do CEPV

A equipe do CEPV é composta por 36 bolsistas instrutores, três estagiários de Letras, cinco voluntários, uma bolsista técnica e a coordenadora geral, Rita de Cássia Rodrigues Oliveira. Este grupo é responsável por motivar os novos alunos e promover um ambiente acolhedor e estimulante.

Integração e Motivação

A diretora de eventos, Ana Luisa Boavista, destacou a importância do evento para a motivação dos alunos, ressaltando que muitos ex-alunos consideraram o cursinho uma experiência transformadora. A interação entre instrutores e alunos é um dos pontos fortes do CEPV, promovendo um ambiente de aprendizado dinâmico e inclusivo.

Resultados Positivos

No último vestibular, 60 alunos do CEPV foram aprovados na UEL. A coordenadora Rita de Cássia enfatizou que esses resultados vão além de números, representando a realização de sonhos e a transformação de vidas. As aulas ocorrem de segunda a sábado, com horários variados para as turmas vespertinas e noturnas.

Fonte: https://operobal.uel.br

4
