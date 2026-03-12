Prefeituras Promovem Encontro Preparatório para o Conecta Norte

Na última terça-feira (11), aproximadamente 50 empresas que participarão do Conecta Norte reuniram-se no auditório do Sicoob Ouro Verde. O evento teve como objetivo alinhar os detalhes finais para a ação que acontecerá no ginásio Moringão, em Londrina, no próximo dia 18. Esta iniciativa é organizada pelas prefeituras de Londrina, Cambé e Ibiporã, e se destaca como o maior movimento de inclusão ao emprego na região norte do Paraná.

Preparativos e Troca de Experiências

Durante o encontro, as empresas receberam orientações sobre o funcionamento do evento e puderam trocar experiências. Foram apresentados os resultados da pesquisa de satisfação do ciclo Conecta 2025, além de melhorias e novos serviços que serão disponibilizados este ano. As empresas estreantes receberam uma apresentação detalhada do projeto, incluindo as etapas do evento e o papel de cada parceiro.

Expectativas e Desafios

Cesar Makiolke, secretário municipal do Trabalho, Emprego e Renda, destacou a importância do encontro para o engajamento das empresas. Ele ressaltou a responsabilidade de organizar um evento que cresceu significativamente e que desperta grande expectativa no estado. A edição de 2025 foi um sucesso, e a organização busca superar as expectativas em termos de números e experiência.

Programação do Conecta Norte

O Conecta Norte ocorrerá das 8h às 16h, com distribuição de senhas até as 14h. Os portões do Moringão serão abertos às 7h30. Além das 70 empresas participantes, haverá serviços de saúde, elaboração e impressão de currículos, e cursos de qualificação disponíveis para os trabalhadores.