A Prefeitura de Cambé, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC), iniciou uma consulta pública voltada para o desenvolvimento do edital de reconhecimento e incentivo aos Pontos de Cultura. Esta ação faz parte da Política Nacional Cultura Viva e visa assegurar a participação social e a transparência na elaboração do documento final.

Período e Participação

A consulta pública ocorrerá online entre os dias 2 e 6 de março de 2026. Durante este período, agentes culturais, coletivos, entidades e outros interessados poderão avaliar a minuta do edital e enviar sugestões através de um formulário eletrônico disponibilizado pela administração municipal.

Objetivo da Iniciativa

O objetivo principal é qualificar o edital com contribuições da sociedade civil, melhorando critérios, diretrizes e a aplicabilidade das ações no contexto local. Esta medida busca fortalecer a rede de cultura viva no município e consolidar políticas culturais de base comunitária.

Envio de Contribuições

As contribuições deverão ser enviadas exclusivamente pelo formulário digital indicado nos canais oficiais da Prefeitura. Após o término do período de consulta, as sugestões serão analisadas pela equipe técnica responsável e poderão influenciar ajustes na redação final do edital.

Divulgação e Participação da Comunidade

A SMEC solicitou ampla divulgação da consulta pública à Secretaria Municipal de Comunicação entre os dias 13 e 28 de fevereiro, com o intuito de ampliar o alcance da iniciativa e garantir a participação efetiva da comunidade cultural de Cambé no processo de construção da política pública.

