Consulta Pública em Cambé para Edital de Pontos de Cultura

Prefeitura Municipal de Cambé
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé
1 min.read
Thiago Mossini Balbino dos Santos

A Prefeitura de Cambé, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC), iniciou uma consulta pública voltada para o desenvolvimento do edital de reconhecimento e incentivo aos Pontos de Cultura. Esta ação faz parte da Política Nacional Cultura Viva e visa assegurar a participação social e a transparência na elaboração do documento final.

Período e Participação

A consulta pública ocorrerá online entre os dias 2 e 6 de março de 2026. Durante este período, agentes culturais, coletivos, entidades e outros interessados poderão avaliar a minuta do edital e enviar sugestões através de um formulário eletrônico disponibilizado pela administração municipal.

Objetivo da Iniciativa

O objetivo principal é qualificar o edital com contribuições da sociedade civil, melhorando critérios, diretrizes e a aplicabilidade das ações no contexto local. Esta medida busca fortalecer a rede de cultura viva no município e consolidar políticas culturais de base comunitária.

Envio de Contribuições

As contribuições deverão ser enviadas exclusivamente pelo formulário digital indicado nos canais oficiais da Prefeitura. Após o término do período de consulta, as sugestões serão analisadas pela equipe técnica responsável e poderão influenciar ajustes na redação final do edital.

Divulgação e Participação da Comunidade

A SMEC solicitou ampla divulgação da consulta pública à Secretaria Municipal de Comunicação entre os dias 13 e 28 de fevereiro, com o intuito de ampliar o alcance da iniciativa e garantir a participação efetiva da comunidade cultural de Cambé no processo de construção da política pública.

Fonte: https://www.cambe.pr.gov.br

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

