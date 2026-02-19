quinta-feira, fevereiro 19, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
céu limpo
22.4 ° C
22.4 °
22.4 °
83 %
1.5kmh
0 %
qui
34 °
sex
35 °
sáb
32 °
dom
27 °
seg
22 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Botafogo Enfrenta Desafios da Altitude e Perde para Nacional Potosí

Esportes
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Vítor Silva/Botafogo/Direitos reservados

Em um duelo marcado pelos desafios da altitude, o Botafogo foi derrotado por 1 a 0 pelo Nacional Potosí, em partida realizada na noite de quarta-feira (18), no estádio Víctor Agustín Ugarte, em Potosí, Bolívia. O confronto foi válido pela partida de ida da segunda fase prévia da Copa Libertadores da América.

Impacto da Altitude

A altitude de 4.200 metros da cidade de Potosí influenciou o desempenho físico dos jogadores, resultando em uma partida de baixa qualidade técnica. Apesar das condições adversas, surgiram oportunidades de gol para ambas as equipes, mas o Nacional Potosí foi mais eficaz, garantindo a vitória com um gol do lateral Baldomar no início do segundo tempo.

Próximos Passos para o Botafogo

Com a derrota fora de casa, o Botafogo, treinado pelo argentino Martín Anselmi, precisa vencer o jogo de volta na próxima quarta-feira (25) no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, para avançar na competição. Um triunfo por um gol de diferença levará a decisão para os pênaltis, enquanto uma vitória por dois ou mais gols garante a classificação no tempo normal.

Resultado Adverso para o Bahia

Outra equipe brasileira, o Bahia, também enfrentou dificuldades fora de casa, sendo derrotada por 1 a 0 pelo O'Higgins, do Chile, no estádio El Teniente, em Rancágua. O gol da equipe chilena foi marcado logo aos três minutos do primeiro tempo por Francisco González. O Bahia precisará vencer por dois ou mais gols em Salvador para avançar sem precisar de pênaltis.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

3
spot_img
Artigo anterior
Consulta Pública em Cambé para Edital de Pontos de Cultura
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress