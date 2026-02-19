Em um duelo marcado pelos desafios da altitude, o Botafogo foi derrotado por 1 a 0 pelo Nacional Potosí, em partida realizada na noite de quarta-feira (18), no estádio Víctor Agustín Ugarte, em Potosí, Bolívia. O confronto foi válido pela partida de ida da segunda fase prévia da Copa Libertadores da América.

Impacto da Altitude

A altitude de 4.200 metros da cidade de Potosí influenciou o desempenho físico dos jogadores, resultando em uma partida de baixa qualidade técnica. Apesar das condições adversas, surgiram oportunidades de gol para ambas as equipes, mas o Nacional Potosí foi mais eficaz, garantindo a vitória com um gol do lateral Baldomar no início do segundo tempo.

Próximos Passos para o Botafogo

Com a derrota fora de casa, o Botafogo, treinado pelo argentino Martín Anselmi, precisa vencer o jogo de volta na próxima quarta-feira (25) no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, para avançar na competição. Um triunfo por um gol de diferença levará a decisão para os pênaltis, enquanto uma vitória por dois ou mais gols garante a classificação no tempo normal.

Resultado Adverso para o Bahia

Outra equipe brasileira, o Bahia, também enfrentou dificuldades fora de casa, sendo derrotada por 1 a 0 pelo O'Higgins, do Chile, no estádio El Teniente, em Rancágua. O gol da equipe chilena foi marcado logo aos três minutos do primeiro tempo por Francisco González. O Bahia precisará vencer por dois ou mais gols em Salvador para avançar sem precisar de pênaltis.

