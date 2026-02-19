Mega-Sena Sorteia Prêmio de R$ 72 Milhões Nesta Quinta-Feira

O sorteio das seis dezenas do concurso 2.974 da Mega-Sena acontece nesta quinta-feira, a partir das 21h, no Espaço da Sorte, situado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O prêmio principal está acumulado em R$ 72 milhões.

Transmissão ao Vivo

O evento será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa, permitindo que os interessados acompanhem o sorteio em tempo real.

Como Participar

As apostas podem ser realizadas até as 20h, horário de Brasília, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país ou de forma online. O custo do jogo simples, com seis números escolhidos, é de R$ 6.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br