Mega-Sena Sorteia Prêmio de R$ 72 Milhões Nesta Quinta-Feira

Destaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

O sorteio das seis dezenas do concurso 2.974 da Mega-Sena acontece nesta quinta-feira, a partir das 21h, no Espaço da Sorte, situado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O prêmio principal está acumulado em R$ 72 milhões.

Transmissão ao Vivo

O evento será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa, permitindo que os interessados acompanhem o sorteio em tempo real.

Como Participar

As apostas podem ser realizadas até as 20h, horário de Brasília, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país ou de forma online. O custo do jogo simples, com seis números escolhidos, é de R$ 6.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

