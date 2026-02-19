Governo do Paraná Anuncia Investimento de R$ 53,3 Milhões em Estradas Rurais de Nova Cantu

O governo do Paraná, por meio do governador em exercício Darci Piana e do secretário de Agricultura e Abastecimento Márcio Nunes, anunciou nesta sexta-feira (20) a liberação de R$ 53,3 milhões para a pavimentação de importantes estradas rurais em Nova Cantu, localizado no Centro-Oeste do estado.

Estradas Beneficiadas

O investimento abrange duas vias cruciais para a região: a Estrada Ponte do Rio Tricolor, com direção a Mamborê, e a Estrada da Comunidade Santa Luzia, que faz a conexão com o Rio do Peixe. Essa iniciativa visa melhorar a infraestrutura rural, facilitando o escoamento da produção agrícola e o acesso dos moradores.

Impacto Regional

A pavimentação das estradas é esperada para trazer benefícios significativos, incluindo a redução de custos logísticos para os produtores locais e a melhoria da qualidade de vida dos residentes, ao oferecer estradas mais seguras e transitáveis.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br