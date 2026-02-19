Governo do Paraná Libera R$ 53,3 Milhões para Pavimentação em Nova Cantu

O Governo do Paraná anunciou a liberação de R$ 53,3 milhões para a pavimentação de estradas rurais no município de Nova Cantu, localizado no Centro-Oeste do estado. O anúncio foi feito pelo governador em exercício, Darci Piana, juntamente com o secretário de Agricultura e Abastecimento, Márcio Nunes, nesta sexta-feira (20).

Detalhes do Investimento

O projeto de pavimentação inclui as estradas Ponte do Rio Tricolor, que segue no sentido Mamborê, e a Estrada da Comunidade Santa Luzia, que faz conexão com o Rio do Peixe. Este investimento visa melhorar a infraestrutura local, facilitando o transporte e impulsionando o desenvolvimento econômico da região.

Impacto na Comunidade

A pavimentação das estradas rurais em Nova Cantu é uma demanda antiga da população local, que enfrentava dificuldades no escoamento da produção agrícola devido às más condições das vias. Com essa iniciativa, espera-se uma melhora significativa na qualidade de vida dos moradores e no fluxo de mercadorias.

