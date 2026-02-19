sábado, fevereiro 21, 2026

Lula Propõe Governança Global da IA pela ONU na Índia

Politica
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Ricardo Stuckert/PR

Em Nova Délhi, durante a Cúpula sobre o Impacto da Inteligência Artificial, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a criação de um modelo de governança global para a inteligência artificial, liderado pela Organização das Nações Unidas (ONU).

A Quarta Revolução Industrial e Seus Desafios

Lula destacou que a Quarta Revolução Industrial avança rapidamente, enquanto o multilateralismo enfrenta desafios. Para ele, a governança global da inteligência artificial é estratégica devido ao seu impacto tecnológico, que suscita questões éticas e políticas.

Iniciativas Internacionais e o Papel da ONU

O presidente mencionou a iniciativa da China para criar uma organização internacional voltada à cooperação em inteligência artificial, especialmente para países em desenvolvimento, além da Parceria Global em Inteligência Artificial, promovida pelo G7. No entanto, reforçou que a ONU é insubstituível para uma governança multilateral e inclusiva.

Impactos e Riscos da Inteligência Artificial

Lula apontou que a inteligência artificial traz benefícios à produtividade industrial, serviços públicos e segurança. Entretanto, também pode propagar discursos de ódio, desinformação e outros riscos sociais. Ele destacou a importância de uma governança que reconheça a diversidade e fortaleça a democracia e a soberania nacional.

Sobre o Processo de Bletchley

A cúpula em Nova Délhi é parte do Processo de Bletchley, uma série de encontros intergovernamentais sobre segurança e governança da inteligência artificial, iniciada no Reino Unido em 2023.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

