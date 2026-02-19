sábado, fevereiro 21, 2026

Bibliopraia Conclui Temporada com Sucesso no Litoral

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Bibliopraia encerra temporada de 2026 com mais de 6 mil visitantesFoto: Kraw Penas/SEEC

A Bibliopraia, iniciativa da Biblioteca Pública do Paraná, encerrou sua temporada no litoral paranaense, especificamente na praia de Caiobá, Matinhos, atraindo mais de 6 mil visitantes. O projeto, que funcionou de 28 de dezembro a 2 de fevereiro, proporcionou doações e empréstimos de livros, além de atividades culturais e educativas.

Impacto Cultural e Educativo

Durante o período de operação, o estande da Bibliopraia doou mais de 2,9 mil livros e realizou cerca de 250 empréstimos. Essas ações visaram fomentar a leitura e o acesso à cultura entre os frequentadores da praia, destacando-se como um ponto de encontro cultural no litoral.

Atividades Oferecidas

Além da doação e empréstimo de livros, a Bibliopraia também ofereceu contação de histórias, distribuição de marca-páginas e um espaço dedicado à leitura. Essas atividades foram planejadas para engajar pessoas de todas as idades e promover o hábito da leitura de forma descontraída e acessível.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

