Brasil busca parceria com Índia para produção de medicamentos e vacinas

Destaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Rafael Nascimento/MS

O governo brasileiro expressou interesse em estabelecer uma cooperação com a Índia para a produção de medicamentos e vacinas. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (18) pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que faz parte da comitiva do presidente Lula em Nova Délhi, onde participam de uma cúpula sobre o impacto da inteligência artificial.

Parceria para Produção de Medicamentos

A proposta de parceria inclui instituições públicas e empresas dos dois países, com foco na produção de medicamentos oncológicos e remédios para doenças tropicais. O ministro Padilha destacou que Brasil e Índia possuem sistemas públicos robustos e forte capacidade científica, o que pode ampliar o acesso a medicamentos e fortalecer a produção local.

Fortalecimento do SUS com Tecnologia

Durante o encontro com os ministros indianos Jagat Prakash Nadda e Prataprao Jadhav, Alexandre Padilha também discutiu o uso de tecnologias digitais e inteligência artificial para a organização dos sistemas públicos de saúde. O intercâmbio em saúde digital pode ajudar na modernização do SUS, ampliando o acesso e melhorando o atendimento à população.

Inovação e Cooperação Internacional

Padilha convidou a Índia a integrar a Coalizão Global para Produção Local e Regional, Inovação e Acesso Equitativo, destacando a importância de uma nova agenda internacional de saúde baseada em produção local e cooperação solidária. Além disso, foi proposta a criação de uma biblioteca digital de medicina tradicional para reunir evidências científicas e boas práticas relacionadas a práticas integrativas e complementares em saúde.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

