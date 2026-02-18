quinta-feira, fevereiro 19, 2026

Forças Estaduais Realizam Ações Comunitárias em Guaraqueçaba

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
PCPR

Em uma ação voltada para atender regiões de difícil acesso, as forças estaduais promoveram atividades em Guaraqueçaba, aproximando os serviços essenciais dos moradores locais. A iniciativa busca superar os desafios de deslocamento enfrentados pela comunidade ao acessar unidades policiais.

Apoio da Patrulha Costeira

O translado das equipes foi facilitado pela Patrulha Costeira do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM), permitindo a realização de atendimentos diretamente na comunidade. Essa aproximação visa fortalecer a presença do Estado na região e garantir maior segurança e suporte aos residentes.

Impacto na Comunidade

A presença das forças estaduais em Guaraqueçaba tem sido vista como uma medida positiva pelos moradores, que agora contam com um acesso mais direto e facilitado aos serviços de segurança pública. Essa ação demonstra o compromisso das autoridades em oferecer suporte efetivo mesmo em áreas remotas.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

5
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

Nossos Sites:

