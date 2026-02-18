Os candidatos do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2) já têm acesso aos resultados individuais das avaliações realizadas. As informações estão disponíveis no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), abrangendo a prova discursiva, avaliação de títulos, respostas a pedidos de revisão e procedimentos para vagas reservadas a grupos específicos, como pessoas negras, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência (PCD).

Classificação Final Ainda Não Disponível

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos esclarece que os resultados atuais ainda não representam a classificação final do concurso. A previsão é que a lista final de classificados para vagas imediatas e lista de espera seja divulgada na sexta-feira, dia 20 de fevereiro.

Próximas Datas Importantes

Os candidatos devem estar atentos às próximas etapas do concurso. Em 20 de fevereiro, será divulgada a lista de classificação e o edital da primeira convocação para confirmação de interesse, que é obrigatória para todos os convocados. O prazo final para a manifestação de interesse na primeira rodada é até 23 de fevereiro, às 23h59, exclusivamente pelo site da FGV.

A segunda rodada de convocação será publicada em 27 de fevereiro, com o período para manifestação de interesse entre 28 de fevereiro e 2 de março. A terceira rodada ocorrerá em 6 de março, e os candidatos terão de 7 a 9 de março para confirmar seu interesse. A classificação final será divulgada em 16 de março, tanto no site da FGV quanto no Diário Oficial da União.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br