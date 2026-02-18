quinta-feira, fevereiro 19, 2026

Candidatos do CPNU 2 Já Podem Conferir Resultados Individuais

Destaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Joel Rodrigues/Agência Brasília

Os candidatos do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2) já têm acesso aos resultados individuais das avaliações realizadas. As informações estão disponíveis no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), abrangendo a prova discursiva, avaliação de títulos, respostas a pedidos de revisão e procedimentos para vagas reservadas a grupos específicos, como pessoas negras, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência (PCD).

Classificação Final Ainda Não Disponível

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos esclarece que os resultados atuais ainda não representam a classificação final do concurso. A previsão é que a lista final de classificados para vagas imediatas e lista de espera seja divulgada na sexta-feira, dia 20 de fevereiro.

Próximas Datas Importantes

Os candidatos devem estar atentos às próximas etapas do concurso. Em 20 de fevereiro, será divulgada a lista de classificação e o edital da primeira convocação para confirmação de interesse, que é obrigatória para todos os convocados. O prazo final para a manifestação de interesse na primeira rodada é até 23 de fevereiro, às 23h59, exclusivamente pelo site da FGV.

A segunda rodada de convocação será publicada em 27 de fevereiro, com o período para manifestação de interesse entre 28 de fevereiro e 2 de março. A terceira rodada ocorrerá em 6 de março, e os candidatos terão de 7 a 9 de março para confirmar seu interesse. A classificação final será divulgada em 16 de março, tanto no site da FGV quanto no Diário Oficial da União.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

