Os participantes do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2) podem agora consultar seus resultados individuais. As informações incluem desempenho na prova discursiva, avaliação de títulos, respostas a pedidos de revisão e procedimentos para vagas reservadas a grupos específicos como pessoas negras, indígenas, quilombolas e candidatos com deficiência.

Disponibilidade dos Resultados

Os resultados estão acessíveis no site da Fundação Getulio Vargas (FGV). No entanto, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos esclarece que esses resultados não representam a classificação final do concurso.

Próximas Etapas do Processo

A lista de classificação para vagas imediatas e lista de espera será divulgada na sexta-feira, 20 de fevereiro. Todos os candidatos convocados deverão confirmar seu interesse, independentemente do tipo de vaga ou cargo.

Cronograma de Datas Importantes

20 de fevereiro: Divulgação das listas de classificação para vagas imediatas e edital de convocação para confirmação de interesse. 23 de fevereiro: Prazo final para candidatos manifestarem interesse na 1ª rodada. 27 de fevereiro: Divulgação das listas para a 2ª rodada de confirmação. 28 de fevereiro a 2 de março: Período para manifestação na 2ª rodada. 6 de março: Divulgação para a 3ª rodada de confirmação. 7 a 9 de março: Prazo para manifestação na 3ª rodada. 16 de março: Divulgação das classificações finais no site da FGV e no Diário Oficial da União.

