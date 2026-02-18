quinta-feira, fevereiro 19, 2026

Vitória Machado é Convidada para Representar o Brasil nos Jogos de Inverno

Esportes
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Divulgação/FIS/Direitos Reservados

A atleta brasileira Vitória Machado foi convidada, nesta quarta-feira (18), para participar dos Jogos Paralímpicos de Inverno na modalidade de snowboard. O evento ocorrerá nas cidades italianas de Milão e Cortina, entre 6 e 15 de março, conforme anunciado pelas autoridades esportivas.

Convite Internacional

O convite foi realizado pela Federação Internacional de Esqui e Snowboard (FIS) em conjunto com o Comitê Paralímpico Internacional (IPC). A aceitação foi confirmada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e pela Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN).

Delegação Brasileira

A delegação brasileira contará com oito atletas, a maior participação do país na história dos Jogos de Inverno. Além de Vitória, competirão André Barbieri no snowboard, e Wellington da Silva, Elena Regina, Guilherme Cruz Rocha, Aline Rocha, Cristian Ribera, e Robelson Lula no esqui cross-country.

Histórico de Participações

Os Jogos de Milão e Cortina serão a quarta participação do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Inverno. O país estreou em 2014 em Sochi, na Rússia, com dois atletas. Em 2018, em PyeongChang, na Coreia do Sul, três atletas representaram o Brasil. Em 2022, em Pequim, o número aumentou para seis atletas, marcando a maior missão até então.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

