quinta-feira, fevereiro 19, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
céu limpo
22.4 ° C
22.4 °
22.4 °
83 %
1.5kmh
0 %
qui
34 °
sex
35 °
sáb
32 °
dom
27 °
seg
22 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Consulta Pública para o Plano da Mata Atlântica em Londrina Está Aberta

Londrina
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
Blog Londrina

A Prefeitura de Londrina, através da Secretaria Municipal do Ambiente (Sema), anunciou a abertura de uma consulta pública para receber contribuições da população sobre o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA). Este é um instrumento inédito e está em fase de elaboração, com o objetivo de criar diretrizes para a proteção e uso sustentável desse bioma na cidade.

Participação Popular

Os cidadãos podem participar voluntariamente preenchendo um questionário online que estará disponível até 3 de março. As respostas coletadas ajudarão a formar um diagnóstico socioambiental do município, assegurando que o plano seja justo e alinhado com a realidade local. A confidencialidade das respostas é garantida pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Importância do Bioma

Londrina ainda possui remanescentes significativos de Mata Atlântica, que são essenciais para o equilíbrio ambiental, proteção dos recursos hídricos e bem-estar da população. A consulta pública visa captar as percepções dos moradores sobre a presença e influência do bioma na região, além de coletar sugestões para sua preservação.

Próximas Etapas

O PMMA será apoiado por oficinas públicas de mobilização social, com encontros agendados para os dias 25 de fevereiro, 4 e 11 de março em diferentes locais de Londrina. Esses eventos permitirão um debate mais aprofundado sobre o tema com a comunidade.

Financiamento e Desenvolvimento

O desenvolvimento do plano será financiado por medidas ambientais compensatórias de um empreendimento local, sem custos para o município. Uma empresa especializada foi contratada para conduzir o projeto, que conta com o apoio da Prefeitura e do Conselho Municipal de Meio Ambiente (Consemma).

Relevância do Plano

O secretário municipal do Ambiente, Gilmar Domingues Pereira, destacou a importância do PMMA para a cidade, ressaltando que ele será um pilar fundamental para as políticas públicas voltadas à conservação ambiental. A bióloga Juliana Carneiro Champi também enfatizou que o plano representa um avanço significativo nas políticas de preservação da Mata Atlântica em Londrina.

Fonte: https://blog.londrina.pr.gov.br

10
spot_img
Artigo anterior
STF Confirma Correção do FGTS pelo IPCA e Proíbe Pagamentos Retroativos
Próximo artigo
Vitória Machado é Convidada para Representar o Brasil nos Jogos de Inverno
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress