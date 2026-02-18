A Prefeitura de Londrina, através da Secretaria Municipal do Ambiente (Sema), anunciou a abertura de uma consulta pública para receber contribuições da população sobre o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA). Este é um instrumento inédito e está em fase de elaboração, com o objetivo de criar diretrizes para a proteção e uso sustentável desse bioma na cidade.

Participação Popular

Os cidadãos podem participar voluntariamente preenchendo um questionário online que estará disponível até 3 de março. As respostas coletadas ajudarão a formar um diagnóstico socioambiental do município, assegurando que o plano seja justo e alinhado com a realidade local. A confidencialidade das respostas é garantida pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Importância do Bioma

Londrina ainda possui remanescentes significativos de Mata Atlântica, que são essenciais para o equilíbrio ambiental, proteção dos recursos hídricos e bem-estar da população. A consulta pública visa captar as percepções dos moradores sobre a presença e influência do bioma na região, além de coletar sugestões para sua preservação.

Próximas Etapas

O PMMA será apoiado por oficinas públicas de mobilização social, com encontros agendados para os dias 25 de fevereiro, 4 e 11 de março em diferentes locais de Londrina. Esses eventos permitirão um debate mais aprofundado sobre o tema com a comunidade.

Financiamento e Desenvolvimento

O desenvolvimento do plano será financiado por medidas ambientais compensatórias de um empreendimento local, sem custos para o município. Uma empresa especializada foi contratada para conduzir o projeto, que conta com o apoio da Prefeitura e do Conselho Municipal de Meio Ambiente (Consemma).

Relevância do Plano

O secretário municipal do Ambiente, Gilmar Domingues Pereira, destacou a importância do PMMA para a cidade, ressaltando que ele será um pilar fundamental para as políticas públicas voltadas à conservação ambiental. A bióloga Juliana Carneiro Champi também enfatizou que o plano representa um avanço significativo nas políticas de preservação da Mata Atlântica em Londrina.

Fonte: https://blog.londrina.pr.gov.br