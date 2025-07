Polícia Militar cumpre mandado de prisão por furto no Jardim Joseane, em Cambé

Na tarde do dia 19 de julho de 2025, por volta das 15h, a Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio da equipe da viatura L1915 da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (11ª CIPM), pertencente ao 2º Comando Regional da PM (2º CRPM), efetuou o cumprimento de um mandado de prisão no Jardim Joseane, em Cambé.

Durante patrulhamento pela Rua Elis Regina, os policiais foram abordados por moradores locais, que relataram que um indivíduo estaria ouvindo música em volume extremamente alto, gerando incômodo à vizinhança. A guarnição se deslocou imediatamente ao local indicado, no numeral 10, para averiguar a situação.

No endereço, os policiais localizaram um homem identificado pelas iniciais M.D. Diante da fundada suspeita de perturbação da ordem e possíveis outras infrações, foi dada voz de abordagem ao suspeito. Em consulta à sua ficha criminal, os agentes constataram a existência de um mandado de prisão em seu desfavor, expedido pela Vara Criminal de Cambé, pelo crime de furto.

Diante dos fatos, os policiais cumpriram o mandado judicial e conduziram M.D. à Cadeia Pública de Cambé, onde permanece à disposição da Justiça. A ação reforça o compromisso da Polícia Militar com a segurança e a ordem pública na região.

A PMPR reforça os canais de denúncia à disposição da população:

Emergência: 190

190 Aplicativo 190 PR (disponível para smartphones)

(disponível para smartphones) Bombeiros: 193

193 Denúncias anônimas: 181

Fonte: Polícia Militar do Paraná – 11ª CIPM – 2° CRPM