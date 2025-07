Prefeitura de Cambé intensifica ações contra surto de esporotricose em humanos e animais

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria Municipal de Saúde Pública, tem intensificado as ações de controle e prevenção da esporotricose, uma zoonose que pode atingir tanto animais domésticos quanto seres humanos. A doença, causada pelo fungo sporothrix, tem sido registrada com maior frequência no município, especialmente na região do Cambé 4.

Desde o final de 2024, foram identificados 21 casos em animais e quatro em humanos. Entre os animais, quatro evoluíram a óbito e sete seguem em tratamento. Diante deste cenário, a administração municipal vem realizando ações de busca ativa, capacitação de profissionais da saúde e orientações à população com o objetivo de conter o avanço da doença.

O que é a esporotricose?

A esporotricose é uma micose subcutânea causada por fungos do gênero sporothrix, encontrados no solo, em materiais vegetais e orgânicos em decomposição. A transmissão pode ocorrer por meio do contato direto com esses materiais ou, mais frequentemente, através de animais contaminados — especialmente gatos — por meio de arranhões, mordidas ou contato com secreções de lesões.

Sintomas nos animais e humanos

Nos felinos, os sinais clínicos mais comuns são lesões na pele, principalmente na região do nariz, membros, cauda e com inchaço nasal. As lesões podem se disseminar pelo corpo e os espirros do animal facilitam a dispersão dos esporos do fungo.

Em humanos, os sintomas iniciais se assemelham a uma picada de inseto, seguidos por vermelhidão, dor e o surgimento de nódulos em cadeia, chamados de “rosário”.

Em qualquer suspeita, é fundamental buscar atendimento veterinário para os animais e procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima para os casos humanos. A Vigilância Epidemiológica ou a Vigilância Ambiental também podem ser contatadas pelo telefone (43) 3174-0226.

Prevenção e cuidados

Para reduzir o risco de contaminação, recomenda-se o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) como luvas, óculos e avental ao manusear solo, plantas, madeira, matéria orgânica ou animais contaminados. Animais em tratamento devem permanecer isolados em local arejado, seguro e de fácil higienização, preferencialmente limpo com água sanitária.

Além disso, é aconselhável manter os animais castrados e não permitir que circulem livremente. O tratamento não deve ser interrompido sem orientação profissional. Animais que venham a falecer em decorrência da esporotricose devem ser cremados, e não enterrados ou descartados em locais públicos, evitando a persistência do fungo no ambiente.

Capacitação de profissionais

Como parte do enfrentamento, a Secretaria de Saúde de Cambé promoveu uma capacitação direcionada aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias das UBSs do Cambé 4 e Ana Rosa. A atividade abordou o surto local, as formas de contágio, sinais clínicos e estratégias de contenção da doença.

Segundo a médica veterinária Renata Cristina Dias, esses agentes são fundamentais na identificação precoce de casos suspeitos, dada sua proximidade com a comunidade e conhecimento das áreas atendidas. “Estamos priorizando a orientação e o monitoramento para evitar o abandono de animais infectados e controlar a disseminação do fungo. Qualquer dúvida, a população deve procurar as unidades de saúde ou entrar em contato com a Secretaria”, ressaltou.

A Prefeitura reforça seu compromisso com a saúde pública e solicita o apoio da população para o enfrentamento responsável da esporotricose.