Prefeitura de Cambé realiza mutirão para emissão da Carteira da Pessoa Idosa com gratuidade em viagens intermunicipais

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, realizará na próxima quarta-feira, 23 de julho, um mutirão de atendimento para emissão da Carteira da Pessoa Idosa. A iniciativa ocorrerá a partir das 13h30 no Centro de Convivência do Idoso do Tupi, localizado na Rua Curitiba, nº 1037.

A ação tem como objetivo facilitar o acesso de pessoas com 65 anos ou mais aos benefícios garantidos pela Lei Estadual nº 22.162/2024, que entrou em vigor em maio de 2025. A legislação prevê que todos os ônibus intermunicipais no Paraná devem oferecer duas vagas gratuitas ou 50% de desconto no valor das passagens para idosos portadores do documento.

O mutirão será conduzido pelas equipes dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, com atendimento voltado especialmente às regiões dos CRAS Ana Rosa, São Francisco e Tarobá.

Quem tem direito?

Para emitir a Carteira da Pessoa Idosa, é necessário:

Ter 65 anos completos ou mais ;

; Possuir renda individual de até dois salários mínimos nacionais ;

; Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ;

; Apresentar os documentos de identidade (RG), CPF e ter em mãos um celular com acesso à internet e e-mail.

Benefícios e emissão

A Carteira da Pessoa Idosa é um instrumento de garantia de direitos que visa promover maior mobilidade e inclusão social à população idosa. A gratuidade ou desconto no transporte intermunicipal possibilita mais autonomia, acesso a serviços e fortalecimento de vínculos familiares e sociais.

Além do mutirão, os interessados também podem emitir o documento de forma digital por meio do site oficial do Governo do Estado do Paraná:

📎 https://www.parana.pr.gov.br/lp/carteiradoidoso

A Prefeitura de Cambé reforça o convite a todos os idosos que se enquadram nos critérios e incentiva familiares e cuidadores a auxiliarem no processo de emissão da carteira. A medida busca garantir mais dignidade e qualidade de vida à população idosa do município.