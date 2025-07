Acidente com capotamento e incêndio na PR-170 deixa dois mortos e um ferido; vítimas são de Cambé

Um acidente grave na madrugada desta terça-feira (22) tirou a vida de dois moradores de Cambé e deixou um terceiro ferido. O caso aconteceu por volta da 1h da manhã, na rodovia PR-170, entre Jaguapitã e Rolândia, na altura do km 76.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o carro envolvido era um Honda Civic Touring, que seguia no sentido Jaguapitã → Rolândia. Em um determinado trecho, o motorista perdeu o controle da direção, o veículo saiu da pista, capotou e pegou fogo.

No carro estavam três pessoas:

Romoaldo de Ponce Colonet , de 43 anos (motorista),

, de (motorista), Donizete Aparecido Fagundes , de 40 anos ,

, de , e Robson Ferreira, também de 40 anos.

Romoaldo e Donizete morreram ainda no local, antes da chegada do socorro. Robson foi socorrido com ferimentos pelo SAMU e encaminhado ao Hospital São Rafael, em Rolândia. Ele não conseguiu falar com os policiais no momento do resgate.

O que aconteceu

Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, o carro capotou ao sair da estrada e logo em seguida incendiou-se. As causas do acidente ainda serão investigadas. O local foi isolado para o trabalho da perícia, e o veículo, que ficou destruído, foi liberado após os procedimentos.

Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina, onde passaram por exames antes de serem liberados para os velórios.

A equipe do Portal Cambé se solidariza com os familiares e amigos das vítimas, desejando força neste momento tão difícil.