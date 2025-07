Exposição Van Gogh & Impressionistas acontece a partir do próximo dia 29, em Londrina

com Assessoria de Imprensa

Atração nacional, já vista por mais de 900 mil pessoas, começou venda para público geral no dia 19 de julho, pós pré-venda exclusiva para membros do programa de benefícios do Shopping que recebe a Exposição

Estão abertas as vendas de ingressos para o público geral para a exposição Van Gogh & Impressionistas, que acontecerá no Catuaí Shopping Londrina a partir do dia 29 de agosto. As vendas começaram no dia 19 de julho, exclusivamente pelo site www.vangogheimpressionistas.com.br, após o período de bilheteria exclusiva para os participantes do programa de benefícios Cliente Estrela, do Catuaí Shopping.

Pela primeira vez em Londrina, o público poderá vivenciar a experiência imersiva artística mais celebrada do Brasil. Combinando arte e tecnologia de ponta, Van Gogh & Impressionistas apresenta um espetáculo audiovisual que transforma obras icônicas do gênio da arte em uma narrativa visual de alta definição, com efeitos de videografismo e projeções 360º que envolvem completamente o visitante.

Entre os destaques estão A Noite Estrelada, Quarto em Arles, Girassóis, Amendoeira em Flor e autorretratos do pintor holandês, além de uma imersão no universo de outros quatro grandes nomes do impressionismo e pós-impressionismo: Monet, Renoir, Cézanne e Gauguin.

A exposição será Instalada em um espaço exclusivo no Catuaí Shopping Londrina, ao lado da Kalunga, e contará com labirinto instagramável, instalações artísticas interativas e loja de souvenirs, além de seu ponto alto: o atelier imersivo, um ambiente de superprojeções em paredes, piso e cubo, com recursos audiovisuais de última geração. A trilha sonora, composta por grandes clássicos da música universal, complementa a atmosfera contemplativa do espetáculo.

Presente nas cinco regiões do Brasil e com mais de 900 mil ingressos vendidos, Van Gogh & Impressionistas integra o circuito internacional de exposições imersivas que vêm conquistando o público ao redor do mundo, como o Atelier des Lumières, em Paris, e o Digital Art Museum, em Tóquio.

SERVIÇO:

Exposição imersiva Van Gogh & Impressionistas

Data: a partir de 29 de agosto de 2025, em curta temporada

Dias de funcionamento: diariamente, exceto às segundas-feiras

Horário: Terça a sábado: das 10h às 22h (último horário de entrada às 21h)

Domingos e feriados: das 11h às 22h (último horário de entrada às 21h)

Local: Acesso 4, ao lado da Kalunga, no Catuaí Shopping Londrina (Rod. Celso Garcia Cid, 5600 – Palhano 2, Londrina – PR)

Quanto custa: Terça a sexta – diurno: R$70 inteira / R$35 meia-entrada; Terça a sexta – noturno: R$80 inteira / R$ 40 meia-entrada; Final de semana e feriados: R$95 inteira / R$47,50 meia-entrada

Meia-entrada: Para segmentos previstos em lei, mediante apresentação de comprovação na entrada: estudantes; jovens com idade entre 15 e 29 anos que possuam Carteira de Identidade Jovem; professores das redes pública e privada; pessoa com deficiência e seu acompanhante, se necessário; pessoa com 60 anos ou mais, ou outras hipóteses previstas em legislação local.

Gratuito para crianças até 4 anos.

Pacote para grupos escolares: consulte preços especiais no e-mail escolas@lightland.com.br