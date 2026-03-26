Butantan Avança na Produção Nacional de Medicamento contra Câncer para o SUS

O Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica norte-americana MSD, iniciará a produção de um medicamento inovador contra o câncer destinado aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Este acordo surge de um edital lançado pelo Ministério da Saúde em 2024, visando a ampliação do acesso a tratamentos oncológicos menos tóxicos e mais eficazes.

Pembrolizumabe: Uma Alternativa Eficaz

O pembrolizumabe é uma terapia que fortalece o sistema imunológico, ajudando-o a identificar e combater células cancerígenas. Este tratamento se apresenta como uma alternativa menos agressiva em comparação à quimioterapia tradicional, já demonstrando significativa eficácia em pacientes do SUS com melanoma metastático, um tipo agressivo de câncer de pele.

Expansão do Tratamento no SUS

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde estima que aproximadamente 1,7 mil pacientes são atendidos anualmente, a um custo elevado. A inclusão do pembrolizumabe para tratar outros tipos de câncer, como de colo do útero, esôfago, mama triplo-negativo e pulmão, está em análise pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, o que pode aumentar a demanda para 13 mil pacientes por ano.

Transferência de Tecnologia e Produção Nacional

Um dos grandes benefícios da parceria é a transferência gradual de tecnologia, permitindo que o Instituto Butantan assuma a produção do medicamento em alguns anos, reduzindo custos e aumentando a segurança dos pacientes. A produção nacional do pembrolizumabe está prevista para ocorrer ao longo de dez anos, com etapas desde rotulagem até a fabricação completa do ingrediente farmacêutico ativo.

Impacto no Sistema de Saúde Brasileiro

O anúncio da parceria ocorreu durante o evento Diálogo Internacional no Rio de Janeiro, com a participação do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ele destacou a importância de parcerias internacionais para o desenvolvimento do SUS, um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, garantindo previsibilidade e capacidade de absorção tecnológica.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br