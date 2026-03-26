COI Restrita Participação de Mulheres Trans em Competições Femininas

O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou que apenas 'mulheres biológicas' poderão participar de competições femininas em eventos esportivos organizados pela entidade, incluindo os Jogos Olímpicos de 2028 em Los Angeles, Estados Unidos.

Decisão e Impacto

A decisão do COI não afeta programas de esporte amador ou recreativo, mas impede que atletas trans disputem em categorias femininas oficiais. Segundo o COI, essas atletas podem participar de categorias masculinas, mistas ou abertas.

Justificativa Científica

A presidente do COI, Kirsty Coventry, afirmou que a política é baseada em ciência, visando equidade e segurança. O sexo masculino é considerado como proporcionando vantagem em esportes que requerem força e resistência.

Consultas e Testes

A política foi desenvolvida após consulta com 1,1 mil atletas e especialistas em diversas áreas da medicina e ciência do esporte. Será exigido teste de sexagem para verificar o gene SRY, usado para determinar o sexo biológico.

Orientações para Federações

O COI recomenda que todas as federações esportivas adotem essa política, reforçando o combate a discriminações dentro do movimento olímpico.