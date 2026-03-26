MUPA Londrina: Inauguração do Primeiro Museu-Satélite do Paraná

O Museu Paranaense (MUPA), reconhecido como o terceiro museu público mais antigo do Brasil e o mais antigo do Paraná, anuncia a abertura de sua nova unidade em Londrina, a maior cidade do interior do Estado. Esta expansão marca o início de um projeto que pretende levar a cultura e a história do Paraná para regiões mais amplas por meio de museus-satélites.

Expansão Cultural pelo Paraná

Nos próximos meses, além da unidade de Londrina, o MUPA planeja inaugurar mais sete museus-satélites em diferentes localidades do Paraná. Essa estratégia visa descentralizar o acesso à cultura e proporcionar às comunidades locais a oportunidade de interagir com acervos ricos em história e patrimônio cultural.

Impacto para a Comunidade

A presença do MUPA em Londrina não apenas amplia o alcance do museu, mas também oferece à cidade uma nova atração cultural, potencializando o turismo e a educação local. Por meio de exposições e atividades educativas, o museu-satélite promoverá o conhecimento e a apreciação da história paranaense.