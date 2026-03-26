Capacitação Avançada da Guarda Municipal de Londrina com Cursos de Fuzil e Pilotagem

A Guarda Municipal de Londrina, em parceria com a Polícia Federal, promoveu cursos de capacitação intensiva entre os dias 24 e 26 de março, voltados para o uso de fuzis e pilotagem de alta performance. A iniciativa visa aprimorar a eficiência e a segurança dos agentes em operações de alto risco.

Curso de Nivelamento em Fuzil

O curso de nivelamento na plataforma fuzil, que contou com 32 horas/aula, foi realizado no Centro de Formação da Guarda Municipal e no estande de tiro do Tiro de Guerra. Essa formação técnica é essencial para melhorar a resposta da instituição em situações que exigem um poder de fogo proporcional.

O secretário Felipe Juliani destacou a importância do treinamento para os novos operadores de fuzil 556, que serão empregados no policiamento diário. O curso incluiu aulas de manejo e disparo de arma de fogo, padronizando procedimentos e aumentando a segurança no manuseio do equipamento.

Pilotagem de Alta Performance

Na quarta-feira (25), o curso de Pilotagem de Alta Performance e Motovelocidade foi ministrado pelo instrutor Jossuel Dirluiz da Silva no Kartódromo de Londrina. O treinamento abrangeu técnicas avançadas de condução, como controle em curvas e frenagem de emergência.

O objetivo foi aprofundar o conhecimento técnico dos agentes do grupamento Romucam, focando em habilidades essenciais para a atuação segura e eficiente nas ruas. Segundo Jossuel, a contribuição com técnicas de motovelocidade potencializa o posicionamento e o controle das motocicletas no dia a dia.

Importância dos Treinamentos

Esses treinamentos reforçam o compromisso da Guarda Municipal de Londrina com a capacitação constante dos seus agentes, garantindo uma atuação cada vez mais técnica e segura. O grupamento com motos, por exemplo, proporciona uma resposta rápida à criminalidade, sendo crucial em áreas de difícil acesso.

O secretário Juliani enfatizou que investir na pilotagem avançada e na parte tática do policiamento é fundamental para a eficácia e segurança dos agentes nas operações cotidianas.