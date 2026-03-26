Colégio de Santo Antônio da Platina inaugura quadra esportiva coberta

O Colégio de Santo Antônio da Platina celebrou a inauguração de sua nova quadra esportiva coberta, um investimento significativo na infraestrutura escolar. Com 651 metros quadrados, a quadra foi projetada para melhorar as condições de ensino e prática esportiva dos cerca de 400 alunos atendidos pela instituição.

Melhoria na Infraestrutura Escolar

A nova quadra poliesportiva faz parte de um esforço contínuo para expandir e aprimorar os espaços escolares. Essa iniciativa visa não apenas oferecer um ambiente adequado para atividades físicas, mas também enriquecer o desenvolvimento pedagógico dos estudantes.

Benefícios para os Estudantes

Com a cobertura, a quadra poderá ser utilizada em diferentes condições climáticas, garantindo que as atividades esportivas não sejam interrompidas por fatores externos. Além disso, a estrutura moderna proporciona um espaço seguro e confortável para a prática de diversas modalidades esportivas.