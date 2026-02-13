O Teatro Guaíra, um dos mais renomados espaços culturais da região, será o palco de 'Adele In Concert', uma apresentação única que promete encantar o público em março. Este evento oferece uma experiência imersiva nos maiores sucessos da cantora britânica Adele.

Eduarda Xen: A Voz por Trás do Espetáculo

Interpretado pela talentosa Eduarda Xen, o show proporcionará um mergulho de 1h30 no universo musical de Adele. Os espectadores poderão reviver clássicos que marcaram gerações, tudo em uma performance emocionante.

Uma Noite de Emoções

Com um repertório cuidadosamente selecionado, a apresentação promete ser uma noite inesquecível para os fãs. Desde baladas emocionantes até hits contagiantes, 'Adele In Concert' é uma homenagem à carreira de sucesso da artista.

