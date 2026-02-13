sexta-feira, fevereiro 13, 2026

Alteração nas Atividades Administrativas da UEL Durante o Carnaval

Educação
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
PEDRO LUIS LIVORATTI

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) anunciou a suspensão das atividades administrativas e acadêmicas durante o período de Carnaval, nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro. Essa pausa está alinhada com o Ato Executivo que regula o cronograma acadêmico e o funcionamento dos Centros de Estudos e outras unidades da universidade. As atividades serão retomadas na quinta-feira, 19 de fevereiro, a partir das 8 horas.

Funcionamento de Serviços Essenciais

Durante o recesso, apenas serviços essenciais estarão operacionais, incluindo a segurança patrimonial do campus e plantões de saúde.

Operação do Hospital Veterinário

O Hospital Veterinário da UEL funcionará como pronto-socorro entre 14 e 18 de fevereiro, atendendo casos de urgência e emergência durante 24 horas. O atendimento regular será retomado na quinta-feira, 19 de fevereiro.

Atendimento na Clínica Odontológica Universitária

O pronto-socorro da Clínica Odontológica Universitária não terá atendimentos de segunda a quarta de Carnaval. No entanto, haverá um plantão no sábado, 14 de fevereiro, das 7 às 19 horas. As atividades normais serão retomadas na quinta-feira, 19 de fevereiro.

Horários do Hemocentro Regional de Londrina

O Hemocentro Regional de Londrina estará aberto no sábado, 14 de fevereiro, das 8 às 17 horas, mas ficará fechado na segunda e terça-feira de Carnaval. Na Quarta-feira de Cinzas, 18 de fevereiro, o funcionamento será normal, das 8 às 18 horas, em ambas as unidades localizadas na Rua Cláudio Donizete Cavalieri, 156, e na Prefeito Hugo Cabral, 677.

Fonte: https://operobal.uel.br

