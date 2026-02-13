Durante o Show Rural, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) promoveu discussões focadas no fortalecimento das indústrias de pecuária e avicultura. O evento reuniu representantes do Sistema Estadual de Agricultura (Seagri) e do sistema da Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Ocepar).

Ações Estratégicas para Sanidade Animal

As reuniões abordaram as ações do Comitê Estadual de Sanidade de Suínos do Paraná (Coesui-PR) e do Comitê Estadual de Sanidade Avícola (Coesa). Esses esforços visam proteger e aperfeiçoar as medidas de sanidade animal, garantindo que todas as estratégias sejam conduzidas com rigor científico.

Parcerias Fundamentais

A colaboração entre o Seagri e a Ocepar é crucial para o desenvolvimento sustentável das indústrias de pecuária e avicultura no estado. Essas parcerias ajudam a implementar práticas mais eficientes de controle sanitário, beneficiando produtores e consumidores.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br