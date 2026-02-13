sexta-feira, fevereiro 13, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
nuvens dispersas
23.4 ° C
23.4 °
23.4 °
88 %
2.6kmh
40 %
sex
29 °
sáb
30 °
dom
32 °
seg
32 °
ter
32 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Adapar Destaca Iniciativas para Fortalecer Pecuária e Avicultura no Show Rural

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Em reuniões no Show Rural, Adapar aborda temas para o fortalecimento da pecuária paranaenseFoto...

Durante o Show Rural, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) promoveu discussões focadas no fortalecimento das indústrias de pecuária e avicultura. O evento reuniu representantes do Sistema Estadual de Agricultura (Seagri) e do sistema da Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Ocepar).

Ações Estratégicas para Sanidade Animal

As reuniões abordaram as ações do Comitê Estadual de Sanidade de Suínos do Paraná (Coesui-PR) e do Comitê Estadual de Sanidade Avícola (Coesa). Esses esforços visam proteger e aperfeiçoar as medidas de sanidade animal, garantindo que todas as estratégias sejam conduzidas com rigor científico.

Parcerias Fundamentais

A colaboração entre o Seagri e a Ocepar é crucial para o desenvolvimento sustentável das indústrias de pecuária e avicultura no estado. Essas parcerias ajudam a implementar práticas mais eficientes de controle sanitário, beneficiando produtores e consumidores.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

4
spot_img
Artigo anterior
Mulher é atendida após agressão em caso de violência doméstica em Cambé
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress